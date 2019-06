மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 7 ஆண்டுகளில், வெறிநாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்ட 2½ லட்சம் பேருக்கு சிகிச்சை - கோவை அரசு ஆஸ்பத்திரி டாக்டர்கள் தகவல் + "||" + In the last 7 years, The rabid dog bite Treating 2½ lakh people

