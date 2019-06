மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிக்கு எதிர்ப்பு: எடைக்கல்லை வீசி தாக்கியதில் போலீஸ்காரர் மண்டை உடைந்தது, 7 பேர் கைது + "||" + Opposition to the removal of encroachments: A policeman's skull was broken and 7 people arrested

