மாவட்ட செய்திகள்

விளை நிலங்கள் வழியாக எரிவாயு குழாய் பதிக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும்; கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Through the resulting lands Drop off gas pipeline Farmers' request to the Collector

விளை நிலங்கள் வழியாக எரிவாயு குழாய் பதிக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும்; கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் கோரிக்கை