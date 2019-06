மாவட்ட செய்திகள்

ராதாகிருஷ்ண விகே பாட்டீலுக்கு மந்திரி பதவி அளித்தது தவறான முன் உதாரணம்அஜித் பவார் ஆவேசம் + "||" + Radhakrishna to VK Patil The example of the minister was wrong

ராதாகிருஷ்ண விகே பாட்டீலுக்கு மந்திரி பதவி அளித்தது தவறான முன் உதாரணம்அஜித் பவார் ஆவேசம்