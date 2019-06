மாவட்ட செய்திகள்

துமகூரு மாவட்டத்தில் ஹேமாவதி இணைப்பு கால்வாய் அமைப்பது குறித்துஎம்.எல்.ஏ.க்களுடன், துணை முதல்-மந்திரி பரமேஸ்வர் ஆலோசனை + "||" + Regarding the construction of the Hemavathi Link Canal With MLAs, Deputy First-Minister Parameswar advised

