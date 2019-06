மாவட்ட செய்திகள்

பயிர்க்காப்பீட்டு தொகை வழங்காததை கண்டித்து திருக்குவளையில், விவசாயிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயற்சி + "||" + Farmers attempt to block the road, denouncing the non-payment of crops

பயிர்க்காப்பீட்டு தொகை வழங்காததை கண்டித்து திருக்குவளையில், விவசாயிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயற்சி