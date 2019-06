மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில்பா.ஜனதாவுக்கு புதிதாக 50 லட்சம் உறுப்பினர்கள் சேர்க்கப்படுவார்கள்எடியூரப்பா தகவல் + "||" + In Karnataka New to BJP 50 lakh members will be added

கர்நாடகத்தில்பா.ஜனதாவுக்கு புதிதாக 50 லட்சம் உறுப்பினர்கள் சேர்க்கப்படுவார்கள்எடியூரப்பா தகவல்