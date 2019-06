மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் பாலியல் புகாரில் சிக்கிய மருத்துவக்கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் பணியில் இருந்து விடுவிப்பு + "||" + Released from the job of Assistant Professor of Medical College in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் பாலியல் புகாரில் சிக்கிய மருத்துவக்கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் பணியில் இருந்து விடுவிப்பு