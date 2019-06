மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்தடி நீரை சேமிக்கும் வகையில் நீர் நிலைகளை தூர்வார வேண்டும் - மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + In order to store groundwater Water levels should be raised

நிலத்தடி நீரை சேமிக்கும் வகையில் நீர் நிலைகளை தூர்வார வேண்டும் - மத்திய அரசு உத்தரவு