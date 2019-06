மாவட்ட செய்திகள்

செல்வமகள் திட்டத்தில் 5,822 பேர் இணைந்துள்ளனர்தபால்துறை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் பேட்டி + "||" + 5,822 people are enrolled in the Selvamalgama program Interview with postal district superintendent

செல்வமகள் திட்டத்தில் 5,822 பேர் இணைந்துள்ளனர்தபால்துறை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் பேட்டி