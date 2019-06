மாவட்ட செய்திகள்

போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும்குழந்தை திருமணம் நடைபெறுவது அதிகரித்துக் கொண்டே உள்ளதுகலெக்டர் வேதனை + "||" + Adequate awareness Child marriage is on the rise The pain of the collector

போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும்குழந்தை திருமணம் நடைபெறுவது அதிகரித்துக் கொண்டே உள்ளதுகலெக்டர் வேதனை