மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய தகுதித்தேர்வு எழுதகாலதாமதமாக வந்த தேர்வர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு + "||" + Write the National Eligibility Criteria Denial of permission for late arrivals

தேசிய தகுதித்தேர்வு எழுதகாலதாமதமாக வந்த தேர்வர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு