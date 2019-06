மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் வழங்க வலியுறுத்தி நீரேற்று நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Emphasized to provide drinking water Siege of the hydration station Civilians struggle

குடிநீர் வழங்க வலியுறுத்தி நீரேற்று நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம்