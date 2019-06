மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி டெல்லி சென்றார்மத்திய மந்திரிகளை சந்தித்து பேசுகிறார் + "||" + First Minister Narayanasamy went to Delhi Speaking to Central Ministers

