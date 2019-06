மாவட்ட செய்திகள்

களக்காடு அருகே பாலம் அமைக்க குழி தோண்டியபோது3 அடி உயர முருகர் கற்சிலை கண்டெடுப்பு + "||" + When excavating the pit Detection of 3 feet high Murugar rock

களக்காடு அருகே பாலம் அமைக்க குழி தோண்டியபோது3 அடி உயர முருகர் கற்சிலை கண்டெடுப்பு