தனுஷ்கோடியில் 55 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, புயலால் கடலில் மூழ்கிய பாலம் தெளிவாக வெளியே தெரிகிறது + "||" + 55 years ago in Dhanushkodi, The bridge overlooking the sea by storm is clearly out

