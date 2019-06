மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபைக்கு முன்கூட்டியே தேர்தல் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லைகுமாரசாமி பேட்டி + "||" + There is no talk of elections in advance of the assembly Interview with Kumaraswamy

சட்டசபைக்கு முன்கூட்டியே தேர்தல் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லைகுமாரசாமி பேட்டி