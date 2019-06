மாவட்ட செய்திகள்

முஸ்லிம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க சட்டத்தில் இடமில்லைமராட்டிய மேல்-சபையில் அரசு அறிவிப்பு + "||" + To provide reservation for Muslims There is no place in the law

முஸ்லிம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க சட்டத்தில் இடமில்லைமராட்டிய மேல்-சபையில் அரசு அறிவிப்பு