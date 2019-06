மாவட்ட செய்திகள்

1.10 லட்சம் பேர் கலந்து கொண்ட யோகா பயிற்சி உலக சாதனை படைத்ததுபல்வேறு ஆசனங்களை செய்து முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் அசத்தினார்