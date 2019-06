மாவட்ட செய்திகள்

இரு கிராம மக்களிடையே அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கோரி, சருத்துப்பட்டியில் பெண்கள் உண்ணாவிரதம் - ஆதார் கார்டை ஒப்படைக்க போவதாக அறிவிப்பு + "||" + Peace Talks between the Two Villages, In Karuttuppatti women fasting

