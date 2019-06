மாவட்ட செய்திகள்

கடவூர், தோகைமலையில் தட்டுப்பாட்டை போக்க லாரிகள் மூலம் தொட்டிகளில் தண்ணீர் சேமித்து வினியோகம் - கலெக்டர் அன்பழகன் தகவல் + "||" + With trucks to overcome the shortage Storing and distributing water in tanks

கடவூர், தோகைமலையில் தட்டுப்பாட்டை போக்க லாரிகள் மூலம் தொட்டிகளில் தண்ணீர் சேமித்து வினியோகம் - கலெக்டர் அன்பழகன் தகவல்