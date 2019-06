மாவட்ட செய்திகள்

கண்டமங்கலம் அருகே, இளம்பெண் பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் தேடப்பட்ட 3 பேர் கைது - சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் + "||" + Near Kandamangalam, In case of rape of young girl 3 persons arrested

கண்டமங்கலம் அருகே, இளம்பெண் பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் தேடப்பட்ட 3 பேர் கைது - சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்