மாவட்ட செய்திகள்

நிரந்தர திட்டங்களை விரைவுபடுத்துவதோடு குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்; மாணிக்கம்தாகூர் எம்.பி. கோரிக்கை + "||" + In addition to accelerating permanent projects Priority should be given to addressing the drinking water problem

நிரந்தர திட்டங்களை விரைவுபடுத்துவதோடு குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்; மாணிக்கம்தாகூர் எம்.பி. கோரிக்கை