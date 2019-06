மாவட்ட செய்திகள்

போர்வெல் லாரி உரிமையாளரை போலீசார் அழைத்துச் சென்றதால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + The owner of the Borewell truck Because the police took her Public road picket

போர்வெல் லாரி உரிமையாளரை போலீசார் அழைத்துச் சென்றதால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்