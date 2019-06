கோவையின் தொழில் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, கோவை விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு

மாவட்ட செய்திகள்

கோவையின் தொழில் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, கோவை விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு + "||" + Coimbatore Airport Extension works will be completed soon

கோவையின் தொழில் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, கோவை விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு