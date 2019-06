மாவட்ட செய்திகள்

கிராமசபை கூட்டங்களில் பொதுமக்களுக்குமழைநீர் சேகரிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த திட்டம்கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல் + "||" + To the public at gram sabha meetings Regarding rainwater harvesting

கிராமசபை கூட்டங்களில் பொதுமக்களுக்குமழைநீர் சேகரிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த திட்டம்கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல்