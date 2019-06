மாவட்ட செய்திகள்

அய்யா வைகுண்டர் பற்றி பாடப்புத்தகத்தில் தவறான தகவல் அறநெறி பரிபாலன அறக்கட்டளை கண்டனம் + "||" + Misconduct in the textbook about Ayya Vaikundar condemned by the Charity Foundation

அய்யா வைகுண்டர் பற்றி பாடப்புத்தகத்தில் தவறான தகவல் அறநெறி பரிபாலன அறக்கட்டளை கண்டனம்