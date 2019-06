மாவட்ட செய்திகள்

விலை உயர்ந்த செல்போன் தொலைந்ததால் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஏ.டி.எம். மையத்தில் பேட்டரிகளை திருடினோம்; கைதான 3 பேர் போலீசில் வாக்குமூலம் + "||" + Because the expensive cellphone is gone Together with friends We stole batteries at the ATM Center 3 people confess to police

விலை உயர்ந்த செல்போன் தொலைந்ததால் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஏ.டி.எம். மையத்தில் பேட்டரிகளை திருடினோம்; கைதான 3 பேர் போலீசில் வாக்குமூலம்