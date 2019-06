மாவட்ட செய்திகள்

கண்டமங்கலம் அருகே, மினி லாரியில் கடத்திய 1¼ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் + "||" + Near Kandamangalam, Abducted in mini truck 1¼ tons of ration rice seized

கண்டமங்கலம் அருகே, மினி லாரியில் கடத்திய 1¼ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்