மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் தேவை குறித்து தூத்துக்குடி மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் எஸ்.பி.சண்முகநாதன் எம்.எல்.ஏ. ஆலோசனை + "||" + Regarding the need for drinking water Tuticorin Consulting with Corporation officials

குடிநீர் தேவை குறித்து தூத்துக்குடி மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் எஸ்.பி.சண்முகநாதன் எம்.எல்.ஏ. ஆலோசனை