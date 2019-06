மாவட்ட செய்திகள்

பணியின் போது உயிரிழந்த போலீசாரின் வாரிசுதாரர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + The Collector issued an Employment Order to the heirs of the policemen who died during the work

பணியின் போது உயிரிழந்த போலீசாரின் வாரிசுதாரர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை கலெக்டர் வழங்கினார்