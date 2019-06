மாவட்ட செய்திகள்

கடன் வாங்கி தருவதாக பள்ளி தாளாளரிடம் ரூ.1¼ கோடி மோசடி புகார்; சினிமா தயாரிப்பாளர் மகனுடன் கைது + "||" + Fraudulent complaint to school lender for borrowing; Film maker arrested with son

கடன் வாங்கி தருவதாக பள்ளி தாளாளரிடம் ரூ.1¼ கோடி மோசடி புகார்; சினிமா தயாரிப்பாளர் மகனுடன் கைது