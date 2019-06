மாவட்ட செய்திகள்

நயினார்கோவில் அருகே குழாய் உடைப்பால் சாலையில் வீணாக ஓடும் காவிரி குடிநீர்; அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாததால் அதிருப்தி + "||" + Near Nainarkovil By tube breakage Cauvery drinking water on the road

நயினார்கோவில் அருகே குழாய் உடைப்பால் சாலையில் வீணாக ஓடும் காவிரி குடிநீர்; அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாததால் அதிருப்தி