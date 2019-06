மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் தஞ்சைக்கு 6-வது இடம் ரூ.480 கோடி மதிப்பில் 21 பணிகள் தீவிரம் + "||" + Asylum is ranked 6th in implementing the Smart City Scheme at a value of Rs.480 crore, with 21 work intensities

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் தஞ்சைக்கு 6-வது இடம் ரூ.480 கோடி மதிப்பில் 21 பணிகள் தீவிரம்