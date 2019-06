மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காததால் வெள்ளந்தாங்கி அம்மன் ஏரியை சமூக ஆர்வலர்கள் தூர்வாரினர் + "||" + Social activists rushed to the Vellathangi Amman Lake as authorities did not take action

