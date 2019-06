மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக மக்கள் விரும்பும் வரை இருமொழி கொள்கை தொடரும்; மாநில பொதுச்செயலாளர் வானதி சீனிவாசன் தகவல்