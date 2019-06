மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் திட்ட பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து அதிகாரிகள் செயல்பட வேண்டும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை செயலாளர் அறிவுறுத்தல் + "||" + The Secretary to the Ministry of Information and Broadcasting should take priority over drinking water projects

குடிநீர் திட்ட பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து அதிகாரிகள் செயல்பட வேண்டும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை செயலாளர் அறிவுறுத்தல்