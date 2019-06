மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அருகே கொடுவிலார்பட்டியில், கண்மாய் தூர்வாரும் பணி - கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Koduvillarpatti near Theni, Dank tarn Dredged Work- The Collector has begun

தேனி அருகே கொடுவிலார்பட்டியில், கண்மாய் தூர்வாரும் பணி - கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்