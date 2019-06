மாவட்ட செய்திகள்

ஐ.எஸ். பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு, 3 வாலிபர்களுக்கு போலீஸ் காவல் - 5 நாட்கள் விசாரிக்க கோர்ட்டு அனுமதி + "||" + IS. Interaction with the terrorist organization, Police custody for 3 youths

ஐ.எஸ். பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு, 3 வாலிபர்களுக்கு போலீஸ் காவல் - 5 நாட்கள் விசாரிக்க கோர்ட்டு அனுமதி