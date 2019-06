மாவட்ட செய்திகள்

ஏம்பல் தொடக்கப்பள்ளிமாணவ, மாணவிகளுக்கு ‘ஸ்கைப்’ மூலம் அமெரிக்காவில் இருந்து பாடம்1-ந் தேதி முதல் நடத்தப்படுகிறது + "||" + Embal Elementary School A lesson from the US using Skype for students Held from the 1st

ஏம்பல் தொடக்கப்பள்ளிமாணவ, மாணவிகளுக்கு ‘ஸ்கைப்’ மூலம் அமெரிக்காவில் இருந்து பாடம்1-ந் தேதி முதல் நடத்தப்படுகிறது