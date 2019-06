மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டுக்கு ரூ.6 ஆயிரம்: பிரதம மந்திரி திட்டத்தில் பயன்பெற அனைத்து விவசாயிகளும் விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் ஷில்பா தகவல் + "||" + To take advantage of the Prime Minister Plan All growers can apply Collector Shilpa Information

ஆண்டுக்கு ரூ.6 ஆயிரம்: பிரதம மந்திரி திட்டத்தில் பயன்பெற அனைத்து விவசாயிகளும் விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் ஷில்பா தகவல்