மாவட்ட செய்திகள்

உதவி செய்யாமல் ஓடிய நண்பர், வேடிக்கை பார்த்த கூட்டம் விபத்தில் சிக்கி 1½ மணி நேரம் உயிருக்கு போராடிய கல்லூரி மாணவர் சாவு + "||" + Crashed by accident 1½ hours Struggled for life The death of a college student

உதவி செய்யாமல் ஓடிய நண்பர், வேடிக்கை பார்த்த கூட்டம் விபத்தில் சிக்கி 1½ மணி நேரம் உயிருக்கு போராடிய கல்லூரி மாணவர் சாவு