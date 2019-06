மாவட்ட செய்திகள்

முதல் குழந்தை பெண்ணாக பிறந்ததும் குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்தால் ரூ.50 ஆயிரம் சமூக நலத்துறை அலுவலர் தகவல் + "||" + If family Planning is done 50 thousand Social Welfare Officer Information

