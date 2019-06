மாவட்ட செய்திகள்

பரமத்திவேலூர் அருகே வீட்டின் மாடியில் உள்ளகுடிநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்தபோது தவறி விழுந்து டிரைவர் சாவுமனைவி கண்முன்னே பரிதாபம் + "||" + On the floor of the house near Paramathivelur Driver dies after failing to clean tank The wife is awful before the eyes

பரமத்திவேலூர் அருகே வீட்டின் மாடியில் உள்ளகுடிநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்தபோது தவறி விழுந்து டிரைவர் சாவுமனைவி கண்முன்னே பரிதாபம்