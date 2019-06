மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில்59,917 மாணவ-மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினிஅமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் வழங்கினார் + "||" + In the district 59,917 Student-Student Laptop Presented by Minister MC Sampath

