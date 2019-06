மாவட்ட செய்திகள்

குடிமராமத்து பணியில் ஒப்பந்தகாரர்களை அனுமதிக்கக்கூடாது விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + Farmers' grievances should be urged not to allow contractors in civilian work

குடிமராமத்து பணியில் ஒப்பந்தகாரர்களை அனுமதிக்கக்கூடாது விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்