மாவட்ட செய்திகள்

சாலைப்பணிக்காகபயிர்கள் மீது மண் கொட்டப்பட்டதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி + "||" + Farmers are shocked as soil is poured on crops

சாலைப்பணிக்காகபயிர்கள் மீது மண் கொட்டப்பட்டதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி