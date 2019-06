மாவட்ட செய்திகள்

முருக பக்தர்கள் பாத யாத்திரை செல்வதற்காக தாராபுரத்தில் இருந்து பழனிக்கு தனி நடைபாதை அமைக்கும் பணி மும்முரம் + "||" + Pilgrimage to Muruga Devotees A separate corridor from Tarapuram to Palani is to be completed

முருக பக்தர்கள் பாத யாத்திரை செல்வதற்காக தாராபுரத்தில் இருந்து பழனிக்கு தனி நடைபாதை அமைக்கும் பணி மும்முரம்