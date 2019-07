மாவட்ட செய்திகள்

பந்திப்பூர் வனப்பகுதி சாலையில் சம்பவம்: மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற வாலிபர்களை துரத்திய புலி நூலிழையில் உயிர் தப்பினர் + "||" + On the road Went on a motorcycle Tiger chasing down young men

பந்திப்பூர் வனப்பகுதி சாலையில் சம்பவம்: மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற வாலிபர்களை துரத்திய புலி நூலிழையில் உயிர் தப்பினர்