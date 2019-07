மாவட்ட செய்திகள்

தேவலாபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில்வகுப்பறைகள் இல்லாததால் திறந்தவெளியில் அமர்ந்து கல்வி கற்கும் நிலைமை + "||" + At Devaalapuram Government Higher Secondary School The lack of classrooms is a condition of sitting in the open

